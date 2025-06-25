Волонтеры Павлово-Посадского округа отправились с гумпомощью на передовую

25 июня от Храма Казанской иконы Божией Матери, волонтеры Павлово-Посадского городского округа вновь отправились с поддержкой к бойцам в зону проведения СВО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гуманитарный конвой доставит помощь землякам из Павлово-Посадского городского округа, которые служат в Брянской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областях, а также в ЛНР и ДНР.

В эту поездку бойцам передадут 5 единиц дорожной техники: 2 автомобиля, 2 питбайка и квадроцикл, также автомобильный прицеп. Помимо этого, в составе гумпомощи, дорогостоящая техника: три квадрокоптера — DJI MAVIK 3 Pro, MAVIK 3T и DJI MAVIK 3T Therminal (Universal Edition), 50 FPV дронов, две базовые станции для FPV и 5 лабораторий к ним, два детектора дронов, системы спутникового интернета STARLINK в количестве 8 штук, 7 генераторов и прибор ночного видения. Также везут автомобильные запчасти, обмундирование, продукты питания, медикаменты и прочие расходные и необходимые материалы для наших бойцов.

Один из участников гуманитарной миссии — Андрей Семенкин, отмечает сегодня свой день рождения. Этот день он проведет в кругу своих соратников и единомышленников, доставляя гуманитарную помощь бойцам.

«Спасибо всем, кто помогает в формировании и доставке гуманитарной помощи! Вы — настоящие герои нашего тыла! Желаю вам легкой дороги и скорейшего возвращения домой!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.