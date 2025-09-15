Волонтеры Лосино-Петровского этой ночью выехали с гуманитарным грузом в ЛНР

В состав группы вошли заместитель главы по общим вопросам Екатерина Белая, руководитель автономной некоммерческой организации «Корги-отряд «Маруся и друзья» Леонид Киселев и его команда, а также отважные жители округа Лосино-Петровский — Екатерина и Владимир. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В преддверии поездки глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав встречался с волонтерами. Многие уже не впервые рискуют собой, чтобы лично поддержать бойцов. На этот раз в планах доставить гуманитарную помощь не только на передовые позиции, но и в центр реабилитации детей-инвалидов «Возрождение».

В ходе встречи обсудили и возможность создания места общей памяти и гордости — Аллеи героев в Никольском парке в городе Лосино-Петровский. Планируем разработать ее концепцию вместе с активными жителями.

«Желаю волонтерам успехов в нелегком деле, вернуться к нам в добром здравии и с чувством выполненного долга! Об итогах поездки расскажу в ближайшее время», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.