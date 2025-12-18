Волонтеры из Шатуры доставили гуманитарную помощь в Курскую и Белгородскую области

Волонтеры из Подмосковья, включая представителей Шатуры, 15 декабря завершили гуманитарную миссию в Курской и Белгородской областях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты из Химок, Люберец, Солнечногорска и Ногинска вместе с депутатом муниципального округа Шатура Евгенией Чиркуновой отправились с гуманитарной миссией в Курскую и Белгородскую области. Поездка завершилась 15 декабря.

Волонтеры доставили одежду, продукты, медикаменты, помощь для госпиталей и военнослужащих, игрушки для детей и 200 кг корма для приюта в штаб волонтеров в Курске. Груз собирали по заявкам жителей и военнослужащих приграничных территорий.

Необходимые вещи распределят между медучреждениями и пунктами временного размещения в Курской области. В Белгороде волонтеры передали помощь бойцам ГРОМ «Каскад». Часть груза поступила из Шатуры: игрушки для детей подготовил Молодежный парламент, письма для военнослужащих написали школьники.

Боец отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» отметил, что детские письма напоминают ему о доме и семье.

Евгения Чиркунова подчеркнула, что считает важным помогать бойцам и мирным жителям, а участие в подобных акциях стало для нее потребностью души.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.