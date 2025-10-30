Волонтеры из Химок отправили свыше 600 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО

В Химках на базе ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Здесь волонтеры принимают и сортируют гуманитарный груз для дальнейшей отправки на фронт. С начала работы Центра было отправлено более 600 тонн помощи, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Работа волонтеров — это не просто помощь, это проявление гражданской ответственности и настоящего единства. Благодаря поддержке неравнодушных жителей Химок, мы ежедневно видим, как общие усилия превращаются в конкретную помощь нашим бойцам. Это пример подлинного патриотизма и человеческого участия», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов в Химках Александр Васильев.

5 лет назад в Химках был открыт ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья». За это время в ряды местных добровольцев вступили свыше 4 тысяч человек.

«За пять лет центр стал не просто площадкой для добровольческой работы, а настоящим домом для всех, кто готов помогать. Мы видим, как растет число активистов, объединенных одной целью. Это движение — про доброту, сплоченность и силу духа химчан», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Депутат Юлия Ишкова дополнила, что стать волонтером может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформах «Добро.рф» или «Волонтеры Подмосковья». Можно также подать заявку лично в ресурсном центре по адресу: г. о. Химки, улица 9 Мая, дом 18б.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.