Волонтеры из Химок доставили гумпомощь бойцам в зону СВО

Волонтеры МБУ «Химспас» из Химок доставили гуманитарную помощь бойцам в зону проведения СВО. Посылки для военнослужащих собрали жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав груза вошли медикаменты, продукты питания, средства гигиены, одежда и другие предметы первой необходимости. В сборе приняли участие сотни жителей, в том числе ученики и педагоги образовательных учреждений.

«Каждая такая поездка — это не просто доставка помощи, а возможность передать бойцам частичку тепла из дома. Мы видим, насколько для них важна эта поддержка», — рассказала организатор поездок Ирина Каика.

Военнослужащие поблагодарили химчан в ответном видеообращении.

«Артразведка 18-й дивизии благодарит всех жителей и администрацию Химок за поддержку нашей батареи!» — отметили бойцы.

Отдельные слова признательности прозвучали в адрес школы № 8 имени Матвеева, которая активно участвовала в сборе помощи.

Принести необходимые вещи можно в ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» по адресу: ул. 9 Мая, д. 18б, а также в отделение партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.