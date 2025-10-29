Волонтеры Фрязина за 3 года отправили в зону СВО около 55 т гуманитарной помощи

Во Фрязине успешно функционирует мощное волонтерское движение, объединяющее 90 неравнодушных сердец. Эти добровольцы не просто участвуют в социально значимых мероприятиях, они — движущая сила многих общественных инициатив, делающих город лучше и теплее. Особенно вдохновляет динамика роста: за последние 5 лет к движению присоединились около 60 новых участников, что свидетельствует о невероятном духе общности и готовности помогать. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

29 октября отмечается День добровольца (волонтера) Московской области. Праздник был официально установлен Мособлдумой в 2017 году. В 2021 году в Подмосковье учреждена ведомственная награда за развитие добровольчества на территории региона.

Особое место в деятельности фрязинских волонтеров занимает помощь тем, кто сегодня на передовой. За последние три года, благодаря их неустанному труду и огромной поддержке жителей, было собрано и отправлено в зону проведения СВО около 55 тонн гуманитарной помощи.

«Это не просто груз — это тепло наших сердец, частичка дома и мощная моральная поддержка для наших защитников. Наши добровольцы продолжают не только собирать необходимое, но и лично доставляют грузы на передовую, обеспечивая адресную помощь бойцам», — отметили в администрации.

Кроме того, они не забывают и о тех, кто ждет дома, оказывая постоянную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам СВО и семьям наших военнослужащих.

Яркими примерами самоотверженности и организаторского таланта являются координаторы — Полина Калинина и Варвара Раевская. Именно они вдохновляют и направляют работу добровольцев, лично участвуя в самых значимых проектах.

Широкий спектр деятельности нашего волонтерского движения охватывает множество направлений, каждое из которых наполнено смыслом и заботой:

Организация благотворительных акций, дарящих надежду и поддержку.

Оказание адресной помощи социально незащищенным категориям граждан, чтобы никто не остался в стороне.

Активное участие в благоустройстве городских территорий, делая Фрязино чище и краше.

Сопровождение массовых общественных мероприятий, помогая проводить их на высшем уровне.

Реализация важнейших экологических инициатив, заботясь о природе наукограда.

Участие в различных областных и государственных мероприятиях, достойно представляя наш город.

Администрация городского округа Фрязино гордится значительным вкладом волонтеров в развитие муниципального образования. Им оказывают всестороннее содействие в реализации их благородных инициатив, ведь дальнейшее развитие добровольческого движения — это не просто приоритет, это живое сердце нашей социальной политики, залог процветания и душевного тепла в нашем любимом наукограде!

«Спасибо вам, дорогие волонтеры, за каждый ваш добрый поступок, за каждый час, подаренный людям и городу! Вы — наша гордость, наше вдохновение и живое доказательство того, что добро способно творить чудеса! Пусть ваш огонек никогда не гаснет, освещая путь к лучшему будущему Фрязино!» — отмечается в сообщении.

Чтобы присоединиться к волонтерам Фрязино, нужно обратиться по телефону или написать по телефону: 8 (496) 255-43-78, Email: fryz_mumc@mosreg.ru, адрес: г. о. Фрязино, ул. Полевая, д. 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.