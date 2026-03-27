Волонтеры Домодедова отправили бойцам Буханку и гумпомощь

В Домодедове добровольцы движения «Крылья ангела» передали бойцам в зону спецоперации автомобиль УАЗ «Буханка» и гуманитарный груз. Ключи от машины вручили военнослужащему с позывным «Хакер», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты собрали средства на покупку автомобиля и подготовили для военнослужащих все необходимое для выполнения боевых задач и быта на передовой. Вместе с машиной бойцам направили гуманитарный груз, а также личные посылки. Для военнослужащего с позывным «Малой», который любит сладкое, волонтеры собрали отдельный подарок.

В знак благодарности защитник передал добровольцам медаль «За помощь фронту» и благодарственные письма. Среди награжденных оказался ученик 4 «Б» класса МАУ СОШ №4 Григорий Орлов.

«Уважаемый Орлов Григорий Юрьевич… выражаем огромную и искреннюю благодарность в оказании помощи нашему реактивному артиллерийскому дивизиону войсковой части №24390. В это непростое время твоя поддержка стала для нас важным напоминанием о том, ради чего и для чего мы выполняем свой долг», — говорится в письме.

Григорий рассказал, что начал плести маскировочные сети, потому что его старший брат находится в зоне боевых действий.

«Когда начал плести, я хотел увидеть вживую военного. В итоге я не только его увидел, мне дали еще и благодарственное письмо. Я хочу, чтобы мой брат скорее вернулся, и чтобы все пришли живыми и здоровыми», — рассказал юный доброволец.

Перед отправкой священник Александр Королев освятил автомобиль, чтобы призвать Божию помощь для водителя и пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.