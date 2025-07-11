Волгоградские власти помогут ополченцу из ЛНР с жильем и лечением

Власти Волгограда пообещали помочь 65-летнему ополченцу из ЛНР с позывным Батя, сыновья которого сообщили о нем СБУ, с жильем, медицинским обследованием и выплатой кредита, сообщает RT .

После публикации RT о 65-летнем ополченце из ЛНР с позывным Батя, которому сыновья сообщили в СБУ, власти Волгограда пообещали оказать ему помощь.

Мужчине помогут с жильем, лечением и погашением кредита. Заместитель мэра Волгограда Виталий Кокшилов рассказал, что ополченец перенес инфаркт на ногах, поэтому его направят на полное медицинское обследование. Также администрация города поможет урегулировать вопрос с банком и найти работу.

Ранее мужчина стал жертвой мошенничества: риелтор продала ему дачный домик, не предназначенный для проживания, для чего он был вынужден взять кредит. Ополченец поблагодарил за поддержку и теплые слова, отметив, что получил много душевных откликов.