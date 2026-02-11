Волгоградская область подверглась массовой террористической атаке БПЛА ВСУ

сегодня в 08:03

В Волгоградской области отбит массовый удар БПЛА ВСУ по энергетике

Ночью средства ПВО отражали массированный террористический удар БПЛА ВСУ в Волгоградской области. Противник пытался атаковать объекты энергетики и гражданской инфраструктуры, передает заявление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова пресс-служба администрации региона.

В Волжском были повреждены квартиры в многоэтажном доме по адресу улица Карбышева 75. Также беспилотник ВСУ упал на территорию детского сада Ягодка.

Произошло возгорание на предприятии на юге Волгограда. Предварительно, никто не пострадал.

Работники оперативных служб и муниципальных образований находятся на месте происшествий. Они ищут и ликвидируют вероятные остатки БПЛА ВСУ.

