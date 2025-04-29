29 апреля стало известно о ликвидации бывшего профессионального спортсмена, агента Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Раевского: его обвиняют в поддержке киевского режима и карательной деятельности, сообщает aif.ru .

«Этот сотрудник ГУР был в звании майора, а для таких структур это довольно высокое звание, как-никак старший офицер. И его ликвидация явно не связана с каким-нибудь неудачным наступлением ВСУ на передовой. Офицерам уровня ликвидированного Раевского обычно поручают руководить секретными операциями и только в случае их особой секретности и важности — возглавлять группы», — заявил военный эксперт Александр Ивановский.

По его словам, смерть Раевского может быть связана с нападением на российских военных или специалистов оборонной промышленности.

Ранее в Курской области ликвидировали бывшего чемпиона по борьбе и боевика украинского спецназа Назария Гаврильца. Он пытался прорваться на территорию России.