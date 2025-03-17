Война в Чечне, порно, бизнес и СВО: боец Садко честно рассказал о своей жизни

Бывший бизнесмен, порноактер, а теперь военнослужащий Алексей Олейник с позывным Садко рассказал о службе и карьере. Он признался, что получил ранение и теперь не планирует возвращаться в фильмы для взрослых, сообщает Baza .

Олейник рассказал, что вернулся в страну после войны в Чечне. Тогда военнослужащих никто не хотел брать на работу, и он отправился сниматься в массовке. Однажды к начинающему актеру подошла женщина и предложила ему сняться в порно. В первый рабочей день Алексея отвезли в загородный дом для съемок.

«Но могу сказать, что у меня с первого дубля практически все получилось. Я был воодушевлен, ко всему прочему неплохая зарплата — 50 долларов за день, по тем временам неплохие деньги», — отметил Олейник.

Позже он смог переквалифицироваться в режиссера фильмов для взрослых и всегда считал работу парней в кадре очень тяжелой. Прозвище Садко появилось в 2016 году. Тогда ему приснился сон, где девочка играла на гуслях, а вторым гусляром был сам мужчина. Тогда он вспомнил сказки и гусляров, назвался в честь одного из них.

В 2014 году Садко открывает свою фотостудию, но уже через год теряет ее из-за того, что не умеет распоряжаться деньгами. На момент призыва на СВО он трудился на ферме. Уже в октябре боец оказался под Луганском. За 1,5 месяца в Харьковской области Олейник получил 4 ранения, одно из них — в мошонку.

«Осколок был горячий, он, проходя через мошонку, запаял раны — я поэтому кровью не истек. Теперь можно смело сказать, что у меня стальные яйца», — заявил Садко.