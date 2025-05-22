Поступают сведения о проникновении сил ВСУ через границу в Брянскую область: пехотные группы рассредоточились в лесополосах. Предпринимаются меры по их планомерной ликвидации. Все атаки приобрели характер «мясных», что частично обусловлено уничтожением тренировочного полигона в момент построения личного состава украинской армии, сообщает «Царьград» .

Ситуация в Брянской области

Около 1,5 тыс. солдат элитного подразделения покинули передовую, скрываясь в лесных массивах и в тылу. Параллельно с этим генералы ВСУ выразили протест против высшего командования, устроив бунт в приграничной зоне из-за продолжающихся самоубийственных операций, приводящих к уничтожению собственных войск.

21 мая ряд источников сообщил о проникновении боевиков в Брянскую область, однако информация разнилась. Впоследствии выяснилось, что границу пересекла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Используя густую растительность в лесопосадках, диверсанты пытались достичь административного центра области вдоль реки Десны.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в районе Субботова и Мякишева ДРГ была обнаружена, произошло боестолкновение. Подразделения Росгвардии заблокировали район, чтобы не дать вражеской разведгруппе скрыться.

Боевики оказались в окружении в лесном массиве, часть из них пытается отступить под интенсивным огнем. Эксперты отмечают увеличение активности ВСУ на брянском направлении, что предполагает возможность новых более масштабных операций.

Мнение военволонтера

Военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию «Украина.ру» рассказал о последствиях недавнего ракетного удара по полигону в Шостке, где находились украинские военные и наемники, подчеркнув, что каждый последующий штурм ВСУ будет еще более кровопролитным — «мясным».

По его мнению, когда офицерский состав Украины будет максимально ослаблен, а большинство солдат будут насильно мобилизованы, фронт быстро рухнет.

Ситуация для ВСУ в настоящее время критическая не только в приграничных районах. Недавно главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отстранил от должности командира 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем из-за отказа удерживать простреливаемые позиции, где потери достигли критической отметки.

Несмотря на приказ командования оставаться на позициях, солдаты отступили в тыл, оставив важный населенный пункт. Украинский инсайдерский канал «Резидент» сообщает о растущем недовольстве офицеров и генералов действиями Сырского и Зеленского. Отставками главком пытается подавить бунт, но это только ухудшает ситуацию.

«Мясные штурмы» являются основой стратегии армии Зеленского и Сырского под прикрытием стандартов НАТО. По имеющейся информации, в офисе президента осознают, что напряжение в рядах ВСУ достигает критической точки, рассматриваются варианты замены главкома — ищут «техническую» фигуру, подобную Сырскому, но без политических амбиций.