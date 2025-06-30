Военный обозреватель Шлепченко считает, что в ближайшие недели или месяцы стоит ожидать положительных изменений на этом участке фронта. Об этом сообщает «Царьград» .

По его словам, у ВСУ под Покровском наметились признаки кризиса. Недавно российские войска продвинулись в село Бельгийка, расположенное всего в 1,7 км от города. Ранее попытки взять этот населённый пункт проваливались, и войска отступали к Шевченко. Затем предпринимались манёвры по обходу Покровска с флангов с целью перерезать пути снабжения.

Шлепченко проводит параллели с тактикой, используемой ещё с 2015 года, начиная с боев за Дебальцево: давление на фланги вынуждает противника ослабить центр, что приводит к прорыву. Подобное происходило в Авдеевке и других местах. Сейчас стратегия та же — охват широкой дугой: с востока через Мирноград, с запада — через Покровск, чтобы растянуть оборону и нанести удар в центре.

Кроме Бельгийки, продвижение отмечено и в Зверево, которое фактически сливается с Покровском. Эти успехи указывают на возможный скорый перелом в ситуации. Противник, сосредоточившись на удержании флангов, теряет ключевые позиции в центре.

Шлепченко сравнивает это с падением Авдеевки, где контроль над промзоной предшествовал быстрому продвижению. Пока это лишь ранний сигнал, но, как образно выразился эксперт, «канарейка уже сдохла в шахте».

Если командующий ВСУ Сырский ошибется в управлении резервами, включая дроновые подразделения, успех может быть достигнут за несколько недель или месяцев. Впрочем, всё зависит от наличия у противника резервов.

«Но на это направление стоит смотреть, потому что наша стратегия — давить по всем направлениям и подбрасывать резервы туда, где обозначился успех, она работает», — отметил Шлепченко.

Сейчас боевые действия идут по всей линии фронта, но Покровск выглядит одной из ключевых точек, заслуживающих особого внимания, заключил эксперт.