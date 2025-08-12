Военный эксперт: Киев устроил циничное шоу для западных спонсоров

Военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин заявил, что таки украинских беспилотников на Сочи в разгар курортного сезона, когда на побережье находится множество туристов, носят не военно-тактический, а просто показательный характер, передает «Царьград» .

«Зеленский, судя по всему, хочет показать, что он еще на что-то способен. Показать своим спонсорам, которые еще остались. В первую очередь — Евросоюзу, который, так или иначе, собирается и дальше его поддерживать. Мы слышим это и в СМИ, и в других источниках. Страны ЕС передают или собираются передавать какие-то вооружения. В том числе были поставлены две батареи Patriot. И Киев хочет продемонстрировать, что якобы достоин этой помощи, что способен сопротивляться, что у него есть потенциальные возможности продолжать противостояние», — сказал эксперт.

По его словам, на самом деле реальных военных ресурсов у Киева для продолжительной борьбы уже нет и это стало очевидно еще в прошлом году.

Он добавил, что удары дронов по Сочи в первую очередь рассчитаны на эффект в медиа и психологическое давление, но добиться цели Киеву не удается.