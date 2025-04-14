Военные ветераны провели занятия по начальной военной подготовке в Раменском округе

13 апреля на одном из полигонов в Раменском прошли занятия по начальной военной подготовке для местных жителей. Их организовала Ассоциация ветеранов СВО Раменского муниципального округа, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Занятие включало в себя оказание первой помощи. Участников учили пользоваться жгутами, турникетами и индивидуальными перевязочными пакетами для остановки кровотечений и обработки ран.

Также состоялось практическое обучение тактическим действиям с использованием макетов оружия и учебных гранат.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик отметил важность общей начальной военной подготовки граждан в современных условиях. По его словам, такие занятия особенно полезны для молодежи, которая может получить боевой опыт от участников реальных боевых действий.

Мероприятие прошло при участии ветеранов, выполнявших задачи в зоне специальной военной операции. Его целью было обучение местных жителей базовым военным навыкам.

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