Благодаря работе разведки российские военные получили точные координаты центра управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). По выявленной позиции нанесли точный удар ракетой типа «Изделие 305» и уничтожили объект вместе с остатками дронов и живой силой, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что из уничтоженного центра управления беспилотники атаковали Россию волнами: группы по 7-10 аппаратов заходили на цели каждые 20-30 минут, последовательно нанося удары по разным регионам.

В результате прямого попадания командный пункт, откуда осуществлялся массовый запуск дронов, был полностью уничтожен вместе с персоналом и оставшимися беспилотниками-камикадзе. Факт успешного поражения цели подтвержден средствами объективного контроля.

В ходе атак на различные регионы были задействованы беспилотники PD-2 и UJ-22, а для ударов по Саратовской области противник использовал реактивные БПЛА «Бобер» и дроны «Паляниця». Специалисты позже обнаружили неподорвавшиеся кумулятивные боеприпасы КЗ-6 массой примерно 5 килограммов в двух областях.

Атаки на Россию велись с территории трех украинских областей — Харьковской, Сумской и Черниговской. Особо примечательна ситуация в Харьковской области, где центр координации находился в Двуречном. Российские военные оперативно локализовали этот пункт управления и нанесли по нему результативный удар с помощью высокоточной ракеты «Изделие 305». Эта ракета обладает высокой устойчивостью к средствам РЭБ и практически неуязвима для систем противовоздушной обороны.