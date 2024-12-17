Военные России и Украины договариваются о «большом обмене» пленными

сегодня в 13:24

Москалькова заявила о переговорах военных про «большой обмен» пленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что военнослужащие армий России и Украины ведут переговоры о «большом обмене» пленными бойцами. По словам омбудсмена, по этому вопросу пока не достигли договоренностей, сообщает ТАСС .

Москалькова заявила, что ранее Киеву предлагали забрать 1500 своих военных. Омбудсмен публиковала списки на 900 и 600 бойцов ВСУ, которых Москва была готова обменять.

«И ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины», — добавила омбудсмен в ходе пресс-конференции.

Ранее Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных. Пленные российские и украинские военные получат передачи с вещами и письмами из дома.

