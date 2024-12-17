Военные России и Украины договариваются о «большом обмене» пленными
Москалькова заявила о переговорах военных про «большой обмен» пленными
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что военнослужащие армий России и Украины ведут переговоры о «большом обмене» пленными бойцами. По словам омбудсмена, по этому вопросу пока не достигли договоренностей, сообщает ТАСС.
Москалькова заявила, что ранее Киеву предлагали забрать 1500 своих военных. Омбудсмен публиковала списки на 900 и 600 бойцов ВСУ, которых Москва была готова обменять.
«И ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины», — добавила омбудсмен в ходе пресс-конференции.
Ранее Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных. Пленные российские и украинские военные получат передачи с вещами и письмами из дома.