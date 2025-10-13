Военного-рецидивиста приговорили к 7,5 годам за оставление части в зоне СВО

Военного приговорили к 7,5 годам лишения свободы за уклонение от службы в зоне спецоперации в ДНР, сообщается на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Его осудили по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца).

Мужчина планировал временно уклониться от военной службы. Он, желая отдохнуть, 6 февраля 2024 года сам оставил место службы — подразделение, находящееся в зоне проведения СВО в ДНР. Военный уехал в Сахалинскую область, где отдыхал по своему усмотрению до его задержания. Мужчину задержали 25 июля 2025 года в селе Троицкое Анивского района сотрудники военной комендатуры.

Как выяснили специалисты, мужчина также ранее отбывал тюремный срок в исправительной колонии строгого режима, за ним признан опасный рецидив преступлений.

Приговор суда еще не вступил в законную силу, он может быть обжалован в установленном порядке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.