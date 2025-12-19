Военная прокуратура потребовала обеспечить военнослужащего недополученным денежным довольствием

сегодня в 19:16

42 военная прокуратура гарнизона выступила в защиту прав военнослужащего, которому на протяжении полугода денежное довольствие выплачивалось не в полном объеме, из-за чего перед ним образована задолженность свыше 110 тыс. рублей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По результатам рассмотрения внесенного заместителем военного прокурора гарнизона в адрес командования представления об устранении нарушений закона права указанного военнослужащего восстановлены, денежные средства перечислены ему в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.