Военная прокуратура помогла военнослужащим получить удостоверения ветерана боевых действий

Военная прокуратура содействовала военнослужащим в получении удостоверений ветерана боевых действий. В защиту прав военнослужащих выступила 98 военная прокуратура гарнизона, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Как было выяснено, свыше 400 бойцов, задействованных в специальной военной операции, не могли получить заслуженные удостоверения ветерана боевых действий. Причиной тому послужило несвоевременное рассмотрение поданных ими документов.

Благодаря оперативному реагированию военной прокуратуры гарнизона законные права данных военнослужащих были восстановлены. Все положенные удостоверения были оформлены и вручены владельцам лично в руки.