Военная прокуратура обеспечила выплату раненому бойцу
В ходе надзорной проверки, проведенной военной прокуратурой, участнику специальной военной операции была перечислена денежная компенсация за полученное ранение. Специалисты 98-й военной прокуратуры гарнизона обеспечили защиту законных интересов военнослужащего, сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
Как выяснилось, военнослужащий, который был ранен летом 2024 года, из-за затянувшегося процесса оформления бумаг не получил вовремя и в полном объеме положенную по закону денежную выплату. Ее размер превышал 1,7 миллиона рублей. Благодаря вмешательству военных прокуроров права военнослужащего были полностью восстановлены, и все причитающиеся ему средства поступили на его банковский счет.