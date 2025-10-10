Военная прокуратура обеспечила выплату раненому бойцу

Как выяснилось, военнослужащий, который был ранен летом 2024 года, из-за затянувшегося процесса оформления бумаг не получил вовремя и в полном объеме положенную по закону денежную выплату. Ее размер превышал 1,7 миллиона рублей. Благодаря вмешательству военных прокуроров права военнослужащего были полностью восстановлены, и все причитающиеся ему средства поступили на его банковский счет.