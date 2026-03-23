Военная прокуратура добилась выплаты 3 млн рублей раненому участнику СВО в Подмосковье

98 военной прокуратурой гарнизона восстановлены права участника спецоперации — он не получил вовремя единовременную выплату в 3 млн рублей, положенную ему из-за ранения. Причиной стало то, что сведения о бойце несвоевременно занесли в специализированную учетную базу, сообщает Главная военная прокуратура.

После того как вмешался военный прокурор гарнизона, все нарушения устранили. Учетные данные привели в порядок, а положенную сумму перечислили военнослужащему в полном объеме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.