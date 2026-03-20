Военная полиция не пропускает купленные на пожертвования россиян авто в зону СВО

Военная полиция может изъять купленные на пожертвования авто для штурмовиков

Машины для штурмовиков ВС РФ, приобретенные на пожертвования россиян, на ряде участков в зоне спецоперации не пропускает военная полиция. Подобные авто там грозят изъять, сообщает Mash со ссылкой на рассказ солдат.

Доставить в зону СВО технику на обычных номерных знаках довольно непросто. На выезде из Донецка волонтеров, которые везли автомобили по направлению к Красноармейску, остановили работники военной полиции. Дальше их не пускали. При попытке прорыва пригрозили волонтерам изъятием транспорта.

Аналогичная ситуация произошла и на херсонском направлении. Там правоохранителям не понравился УАЗ, который солдаты приобрели на пожертвования со стороны жителей РФ.

Бойцы не рискуют выезжать на нем из гаража. Они боятся ареста машины.

Солдаты отмечают, что не менее трети транспорта в зоне СВО — стандартные автомобили с гражданскими номерами. Их используют для перевозки боеприпасов, солдат и продовольствия.

Вероятно проблемы с купленной на пожертвования техникой возникают из-за того, что автомобили не ставятся на учет в Военной автоинспекции. Правоохранители могут опасаться, что на гражданских авто солдаты уйдут в «самоволку». Конкретных законодательных правил для подобного транспорта все еще нет.

