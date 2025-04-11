Военкор рассказал, какую провокацию готовит ВСУ ко Дню Победы 9 мая

«Однозначно нужно ждать провокаций от киевского режима. Если брать существующий опыт, они всегда используют какие-то памятные даты, чтобы нанести удар», — заявил эксперт.

Военкор напомнил, как в 2023 году произошла похожая ситуация. В сентябре в единый выборный день, когда российская армия находилась под Авдеевкой, ВСУ отправили туда ботальон морской пехоты.

Хайруллин рассказал, что противники пытались отбить передовое село, в течение нескольких дней проводили атаки, положив большое количество людей. Эксперт уверен, что это почерк ВСУ, и они заточены на это, поэтому в этом году они могут что-то придумать.