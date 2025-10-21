сегодня в 12:31

Военкор Котенок: на одного бойца ВС РФ приходится от 40 до 100 украинских дронов

Военный корреспондент Юрий Котенок поделился информацией о широком использовании беспилотных летательных аппаратов украинской армией в районе проведения специальной военной операции. Согласно его данным, на одного российского солдата на Запорожском участке фронта приходится от 40 до 100 вражеских дронов, сообщает «Царьград» .

«На том же Запорожском направлении на одного нашего бойца, выявленного противником, летит от 40 до 100 дронов! На одного!» — сообщил Котенок.

Военкор подчеркнул необходимость увеличения производства беспилотников, так как в данный момент Украина обладает значительным численным превосходством в этой сфере. Но, несмотря на это, российские военные продолжают продвигаться вперед, освобождая земли, исторически принадлежащие России.

Котенок также отметил, что численное превосходство Украины в производстве всех типов дронов обусловлено поддержкой, оказываемой Киеву европейскими странами.

