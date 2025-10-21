Военкор назвал точное число дронов ВСУ на каждого российского бойца
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Военный корреспондент Юрий Котенок поделился информацией о широком использовании беспилотных летательных аппаратов украинской армией в районе проведения специальной военной операции. Согласно его данным, на одного российского солдата на Запорожском участке фронта приходится от 40 до 100 вражеских дронов, сообщает «Царьград».
«На том же Запорожском направлении на одного нашего бойца, выявленного противником, летит от 40 до 100 дронов! На одного!» — сообщил Котенок.
Военкор подчеркнул необходимость увеличения производства беспилотников, так как в данный момент Украина обладает значительным численным превосходством в этой сфере. Но, несмотря на это, российские военные продолжают продвигаться вперед, освобождая земли, исторически принадлежащие России.
Котенок также отметил, что численное превосходство Украины в производстве всех типов дронов обусловлено поддержкой, оказываемой Киеву европейскими странами.
