Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что приграничные села Курской области после пребывания там ВСУ и последующего освобождения российскими войсками практически уничтожены. По его словам, от многих домов остались только стены и печные трубы, что напоминает мемориал «кладбище деревень» в белорусской Хатыни, сообщает kp.ru .

Коц отметил, что к этим деревням сейчас можно подъехать только в определенное время и на квадроциклах с прицепами, на которых доставляют провизию, боеприпасы и топливо для генераторов на передовую. Он описал удручающую картину в селах Любимовка, Дарьино и Николаево-Дарьино, где уцелели лишь отдельные постройки.

«В целом от сел остались только редкие стены да печные трубы, как на кладбище деревень в мемориале белорусской Хатыни. Уходя, ВСУ уничтожали все вокруг», — заявил журналист.

Следственный комитет продолжает фиксировать теракты ВСУ в приграничных селах Курской области. 16 июня украинские боевики нанесли ракетный удар по жилым домам в селе Пригородняя Слободка Рыльского района, в результате чего были повреждены более 10 частных домов.