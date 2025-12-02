Коц о ситуации у Гуляйполя: от фашистов Херсон освобождали после Запорожья

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что освобождение российской армией Гуляйполя — только промежуточный этап. До города Запорожье уже удалось пройти половину пути.

Неизвестно, чем Украина собирается купировать угрозу со стороны РФ, отметил военкор. Оперативного продвижения на этом направлении удалось достичь благодаря тому, что с юга фланг оказался обеспечен по линии фронта, появившейся во время контрнаступления ВСУ 2023 года. При этом большая часть скромных завоеваний противника уже успешно нивелирована.

Группировке российский войск «Восток» нужно было создать прикрытие северного фланга. Для этого бойцы вошли на территорию Днепропетровской области. С севера ВСУ российских солдат не ожидали. Подготовленных укреплений не было, поэтому сдержать бойцов украинцам не удалось.

Таким образом, проводить штурм Гуляйполя можно как с юга, востока, так и «сверху». Там противник к обороне подготовку не проводил.

Российские солдаты пытаются взломать крайнюю возведенную линию ВСУ по реке Гайчур. После нее есть еще один крупный узел обороны на пути к Запорожью — в Ореховом.

«Ну, а если помечтать на перспективу и вспомнить историю, то от фашистов Херсон освобождали после взятия Запорожья. И сегодня его возвращение в родную гавань уже не кажется чем-то фантастическим», — отметил Коц.

