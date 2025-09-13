Военкор Котенок показал видео с бойцами ВС РФ в газовой трубе под Купянском

В Сети появились новые кадры, демонстрирующие необычную тактику российских военных в районе Харьковской области. Видео опубликовал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок, который рассказал, как бойцы ВС РФ успешно провели операцию «Труба», застав противника врасплох.

На опубликованном видео видно, как российские военнослужащие передвигаются внутри газопровода, используя специальные колесные тележки. Это позволило им незаметно миновать открытые участки, которые обычно простреливаются противником.

По данным военкора, благодаря такому нестандартному решению российским войскам удалось продвинуться в районе Купянска. Тщательно подготовленная операция стала полной неожиданностью для украинских сил, не ожидавших атаки с этого направления.

В марте 2025 года российские военные продемонстрировали необычную стратегию в районе Суджи. Тогда они использовали подземную инфраструктуру — газопровод — для неожиданного маневра. Военнослужащие преодолели примерно 15-километровый подземный маршрут, что позволило им оказаться в тылу противника. Подобная тактика, по имеющимся данным, может быть применена снова.

