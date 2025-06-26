Военный корреспондент Владимир Гриневич из подмосковного Ленинского округа, совместно с Ириной Куксенковой, военным корреспондентом Первого канала, руководителем проекта Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО», работают над созданием документального цикла фильмов «Судьбы ветеранов СВО», рассказывающих о мужестве и силе духа военнослужащих, получивших тяжелые ранения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Вместе с Ириной Куксенковой Владимир работает над циклом фильмов „Судьбы ветеранов СВО“. Но это не просто рассказ о боевом пути. Это истории настоящего человеческого подвига уже после боя. Камера фокусируется на ребятах, столкнувшихся с тяжелейшими испытаниями — серьезными ранениями и потерей конечностей. Фильмы покажут, как эти мужественные люди, собрав волю в кулак, находят в себе невероятные силы, чтобы преодолеть боль, адаптироваться и продолжать жить дальше», — говорит председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко.

Сообщается, что Владимир Гриневич — военный корреспондент, проведший почти год в командировках в зоне СВО. Он является не просто наблюдателем, а человеком, который своими глазами видел войну и понимает, что пережили наши защитники. Этот опыт и понимание бесценны для создания честных и пронзительных картин. Работа над циклом «Судьбы ветеранов СВО» — это огромный труд, требующий высочайшего профессионализма, такта и искреннего сопереживания.

В Ленинском городском округе при поддержке Владимира Гриневича был открыт музей, посвященный событиям специальной военной операции, в Историко-культурном центре.

«Здесь можно увидеть современную экипировку, фотографии штурмовых бригад и техники, изучить учебники истории Украины для старшеклассников с восхваляющими нацистов описаниями, увидеть жетоны ВСУ, кортики с фашистскими символами, фрагменты запрещенных Женевской конвенцией мин „лепесток“, которые ВСУ используют против мирных жителей, а также уничтоженные FPV-дроны и квадрокоптеры, являющиеся доказательствами преступлений украинских националистов», — отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.