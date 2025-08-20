Военкомат объяснил, почему погибшего на СВО не могут похоронить 2 недели

Родственники тюменца, который 21 июля погиб на СВО, отказались от его похорон, которые могли пройти 12 августа. Такое заявление сделали в военном комиссариате Калининского и Центрального округов Тюмени, сообщает РБК .

Близкие погибшего военного заявляли изданию 72.RU, что его тело доставили в морг Тюмени 9 августа, но семья до сих пор не может провести похороны. По их словам, в областном военкомате поясняли, что гроб прибыл без документов, после чего предлагали отдать тело под ответственность матери. После этого в комиссариате предупредили, что бумаги, нужные для похорон, находятся у сопровождающего, но с ним не получается связаться.

В части, где служил тюменец, сообщили, что документы о его смерти отправили в Центр опознания погибших в Ростове-на-Дону. Там также утверждали, что бумаги изначально находились в транспортировочном ящике. Однако сотрудники военкомата говорили, что в транспортировочном ящике не было бумаг, утверждали близкие погибшего.

«Документы придут, мы его все равно захороним», — заявили РБК в военкомате.

В областном комиссариате в беседе с 72.RU также сообщали, что близким тюменца предлагали похоронить его 12 августа, но они отказались от похорон из-за отсутствия свидетельства о смерти.