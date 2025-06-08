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Водитель грузовика пострадал из-за нового удара ВСУ по Белгородской области

Представители киевского режима в очередной раз атаковали Белгородскую область с помощью FPV-дрона. В результате происшествия водитель грузовика получил травмы, об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали боевым дроном хутор Церковный. В итоге водитель грузовика получил множественные травмы, а его транспорт — повреждения.

«Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными слепыми осколочными ранениями доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу», — рассказал Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, позднее пострадавшего мужчину перевезут в белгородскую больницу № 2 для дальнейшего лечения.

Ранее Гладков сообщил о ранении мирного жителя в результате атаки ВСУ вечером 7 июня. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая помощь.