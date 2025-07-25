Власти Северного Кавказа ввели оперативный план «Ковер»
Режим повышенной готовности введён во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Оперативный план «Ковер» предполагает усиление мер безопасности и координации между силовыми структурами.
План «Ковер» традиционно активируется при угрозе террористических актов или межэтнической напряжённости.
Власти не уточняют конкретных причин текущего введения режима, однако подчёркивают его превентивный характер.