Власти Северного Кавказа ввели оперативный план «Ковер»

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Режим повышенной готовности введён во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Оперативный план «Ковер» предполагает усиление мер безопасности и координации между силовыми структурами.

План «Ковер» традиционно активируется при угрозе террористических актов или межэтнической напряжённости.

Власти не уточняют конкретных причин текущего введения режима, однако подчёркивают его превентивный характер.