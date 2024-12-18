Власти Реутова передали в зону СВО автомобиль для помощи бойцам

Очередной гуманитарный конвой из городского округа Реутов отправился к военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Вместе с партией помощи бойцам передали уникальный автомобиль, оборудованный для решения задач спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Совместными усилиями собрали почти 4 тонны нужных на фронте вещей — техники, медикаментов, теплой одежды и продуктов. Кроме того, погрузили в машины конвоя новогодние подарки. Волонтеры Подмосковья и молодогвардейцы передали военнослужащим уже ставшие традиционными шевроны и обереги с чебурашкой и праздничные пожелания», — отметил глава Реутова Филипп Науменко.

Сбор помощи и конвой в этот раз обеспечили волонтеры благотворительного фонда «Башня». Активное участие в формировании груза также принимали депутаты муниципального совета, жители и управляющие компании Реутова. Среди них — ГК «Жилсервис-Реутов», «Центрстрой», «Р-сетевая компания», ООО «Проект-Сервис групп».

Волонтерам из «Башни» предстоит преодолеть 5,5 тыс. км, чтобы доставить посылки в 13 разных точек.

«Они проделывают такой путь практически каждый месяц. Но эта поездка — особенная, ведь надо успеть доставить подарки до Нового года», — отметил Науменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.