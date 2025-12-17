Власти Подольска передали квадроцикл и багги добровольцу для боевых задач на СВО

Председатель совета депутатов Подольска Игорь Науменков 17 декабря передал депутату-добровольцу Антону Кузнецову квадроцикл, багги «Подольчанка» и другие необходимые вещи для выполнения боевых задач на передовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Антон Кузнецов недавно подписал контракт с добровольческим корпусом. С начала специальной военной операции он занимался волонтерской деятельностью, регулярно собирал и доставлял гуманитарные грузы на Донбасс. В сентябре Кузнецова избрали депутатом по многомандатному округу №6, он вошел в комиссию по бюджету, налогам, поддержке производства и предпринимательства.

Ранее Игорь Науменков передал бойцу инженерно-саперных войск Денису необходимые вещи для подразделения, включая продукты, средства гигиены, теплую одежду, медикаменты, бензиновую мотопомпу и письма от подольских школьников с поздравлениями к Новому году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.