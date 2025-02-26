Власти Подольска передали более 5 т гумпомощи участникам СВО

Недавно власти Подольска вместе с жителями собрали почти 5 тонн необходимых вещей от инструментов и продуктов до лекарств и одежды. Все это передали в Волонтерский центр на улице Ульяновых, откуда адресно отправляют бойцам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Военнослужащий Марат, получая средства личной гигиены, болгарку, бензопилу, передал подольчанам искренние слова благодарности и признался, что такая поддержка очень выручает. Он отметил, что за каждой посылкой стоит тепло родного дома, поддержка, которая очень чувствуется на передовой.

«Подольск рядом с защитниками! Мы не остановимся. Подольск рядом — сегодня, завтра, столько, сколько нужно! Помощь нашим воинам — не разовая акция, а ежедневная забота, в которой участвует весь округ. Присоединяйтесь к доброму делу!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Волонтерский центр на Ульяновых, 1 работает ежедневно. Телефон для связи: 8(496)750-04-93.

Оказать посильную материальную помощь также можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.