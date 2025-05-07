Власти: над Сергиево-Посадским округом сбили 2 беспилотника

Над Сергиево-Посадским городским округом Подмосковья ночью вывели из строя два БПЛА. Никто не пострадал, сообщила в своем Telegram-канале глава округа Оксана Ероханова.

Разрушения отсутствуют. Ероханова призвала местных жителей сохранять спокойствие.

В случае любых чрезвычайных ситуаций она порекомендовала звонить в 112.

Ранее ПВО ВС РФ уничтожила беспилотники, летевшие на Москву. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.