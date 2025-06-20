В течение последних нескольких месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Москву тысячами беспилотников, однако до города долетели единичные дроны. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на ПМЭФ, что это наглядно подтверждает эффективность существующей ПВО на 99%, пишет ТАСС .

«За последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников. Вы сами хорошо знаете, в конце концов долетели и упали на Москву буквально считанные единицы. Никаких серьезных разрушений не произошло», — заявил столичный мэр.

Исходя из сложившейся ситуации и количества ликвидированных вражеских дронов, можно сделать вывод, что столичная система ПВО эффективна на 99,9%.

Согласно международным стандартам, эффективность противовоздушной обороны считают высшего класса, если она уничтожает 80% целей. Однако система ПВО вокруг Москвы показала беспрецедентную эффективность. Такого уровня защиты не смогла достичь ни одна страна в мире.