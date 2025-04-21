Владимир Путин заявил, что победа в конфликте с Украиной останется за Россией
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Никто не сомневается в том, что победа будет за Россией, сказал президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов страны.
Глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев, один из участников встречи с президентом, во время завершения своего доклада заключил: победа будет за Россией.
«Никто в этом не сомневается», — сразу же высказался Путин.
Президент добавил, что хорошо, что Чернев, как человек с боевым опытом, напомнил об этом всем.