Владимир Путин заявил, что победа в конфликте с Украиной останется за Россией

Никто не сомневается в том, что победа будет за Россией, сказал президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов страны.

Глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев, один из участников встречи с президентом, во время завершения своего доклада заключил: победа будет за Россией.

«Никто в этом не сомневается», — сразу же высказался Путин.

Президент добавил, что хорошо, что Чернев, как человек с боевым опытом, напомнил об этом всем.