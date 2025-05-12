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ВКС РФ разбомбили РСЗО HIMARS, который ударил по Рыльску под Курском

Ракетчики и силы ВКС РФ разбомбили РСЗО HIMARS ВСУ, из которой нанесли преступный удар по Рыльску в Курской области. Систему противника обнаружили рядом с населенным пунктом Нагорновка в Белопольском районе Сумской области, сообщает Telegram-канал « Северный Ветер ».

Оператор разведывательного БПЛА ВС РФ обнаружил место, из которого из РСЗО HIMARS наносил удары по Рыльску. Сразу после этого по реактивной системе залпового огня был нанесен удар.

После российской атаки от украинской РСЗО HIMARS остался лишь кратер.

Вечером 11 мая ВСУ ударили по гостинице и автомойке в Рыльске Курской области. Рядом расположены мост через реку Сейм и школа. Атаку совершили с помощью РСЗО HIMARS.