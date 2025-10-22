ВКС РФ используют ФАБы с реактивным двигателем и усовершенствованным GPS

Российские войска начали использовать фугасные авиационные бомбы (ФАБ) с реактивным двигателем и улучшенной системой навигации. Благодаря этому они могут наносить удары на расстоянии до 200 километров, сообщает Mash .

Улучшенные ФАБы созданы на основе реактивной ракеты Х-38. Им изменили корпус. Форма стала более узкой. Также появились аэродинамические крылья.

Также в ФАБ теперь помещается больше топлива. Кроме того, стал лучше работать модуль, отвечающий за навигацию.

Благодаря этим улучшениям дальность ФАБа выросла в три-пять раз. Сама боевая часть по-прежнему мощная. При этом такие боеприпасы дешевле, чем если использовать тактические и крылатые ракеты.

Специалисты считают, что улучшенные российские ФАБы могут уничтожать объекты ВСУ в Сумской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях. Параллельно с этим, для самолетов, на которых переносят ФАБы, будет более безопасно осуществляться доставка.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.