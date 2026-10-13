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Вице-премьер РФ Трутнев вспомнил, как попал под крупнокалиберный обстрел на СВО

Вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поделился в интервью ТАСС , что во время одной из поездок к линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации оказался под артиллерийским огнем противника. Колонна двигалась по маршруту, когда навстречу проехал бронетранспортер со включенными фарами, после чего сразу начались прилеты снарядов крупного калибра 152 мм по обе стороны от дороги.

Трутнев подчеркнул, что машинам удалось благополучно преодолеть опасный участок. В сам момент атаки он сохранял спокойствие, будучи уверенным в правильности своей миссии.

Полномочный представитель президента в ДФО регулярно выезжает в зону проведения специальной военной операции. В ходе рабочих поездок в ДНР, включая участки с активными боевыми действиями, он проводил встречи с командирами и личным составом.

Также Трутнев передавал подразделениям партии беспилотников, комплексы радиоэлектронной борьбы, вооружение, боеприпасы и автотранспорт общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. Еще он вручал бойцам формирования «Каскад» медали «За освобождение Мариуполя».

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