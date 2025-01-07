Вице-губернатор Подмосковья Нагорная встретилась с семьями мобилизованных в Жуковском

Жен и матерей военнослужащих поздравили с Новым годом и наступающим Рождеством, поговорили о том, какие планы у организации на ближайшее время и какая необходима помощь.

Комитет семей воинов Отечества городского округа Жуковский ведет активную работу. Девушки помогают не только жуковским бойцам — для ребят из других городов также собирают и отправляют гуманитарную помощь и адресные посылки.

«Ожидание возвращения наших ребят с фронта — само по себе настоящее испытание. Пока наши герои приближают победу, здесь, в тылу, вы, такие хрупкие и одновременно с этим сильные девушки, проделываете колоссальную работу. Вы — пример того, что сила любви русской женщины безгранична. Здесь нет выходных дней, часто нет сна, но есть единение, сила, взаимопомощь и поддержка. С таким тылом нашим ребятам ничего не страшно. Низкий вам поклон за то, что вы делаете. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваши семьи, и каждый боец вернется домой целым и невредимым», — сказала участницам встречи Мария Николаевна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.