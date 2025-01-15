Ветераны СВО с инвалидностью смогут выбирать самые удобные места в самолетах

сегодня в 14:17

В Госдуме хотят дать право инвалидам СВО выбирать лучшие места в самолетах

Депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме Екатерина Стенякина сообщила о подготовке предложения, согласно которому авиакомпании будут предоставлять приоритет в выборе наиболее удобных мест в самолетах участникам специальной военной операции с инвалидностью, сообщает Инфо24 .

Инициатива касается граждан, получивших ранения в ходе СВО, которые стали основанием для присвоения им инвалидности.

Предполагается, что они получат приоритетное право выбора мест в пассажирских самолетах при перелетах по России.

Пока же выбирать места в самолетах российских авиакомпаний можно за отдельную плату, стоимость зависит от перевозчика и уровня комфортности места.