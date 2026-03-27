Ветераны СВО посетили экспозицию в Ступино

Члены Ассоциации ветеранов СВО, участники спецоперации и их близкие, в также члены Общественной палаты и депутатского корпуса при поддержке партии «Единая Россия» 25 марта посетили экспозицию «Между миром и войной» в ступинской галерее «Ника». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Председатель местного Совета депутатов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Александр Сухачев обратился к участникам встречи: «Сегодня мы собрались в рамках партийного проекта „Культура малой родины“, чтобы увидеть работы нашего земляка-художника. Рядом — участники СВО, жители. Эти работы важны. Война закончится, но в памяти останется то, что запечатлено художником. Подрастающее поколение должно знать правду. Мы не могли бросить наших людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне. Минские соглашения 8 лет не исполнялись. Картины передают эмоции, взгляд очевидца. Подсолнухи живые и погибшие после обстрелов — это видит только тот, кто там был. Такие события помогают ценить жизнь и строить будущее».

Александр Сухачев передал председателю местного отделения Ассоциации Ветеранов СВО Дмитрию Путренко благодарственное письмо Вячеславу Котову за проявленное мужество и активную гражданскую позицию, пример патриотизма и беззаветного служения Родине и развитие культуры городского округа Ступино, а также часы с символикой муниципалитета.

Директор Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрий Шалыгин провел для посетителей экскурсию по экспозиции, рассказав о творческом пути художника.

Выставка представляет собой уникальный художественный документ эпохи. Ее автор — ступинский художник Вячеслав Котов, который добровольцем ушел на фронт в 2023 году. Находясь в зоне проведения спецоперации, от Донецка до Торецка, он продолжает заниматься творчеством, фиксируя увиденное в карандашных набросках и картинах маслом.

В экспозиции представлены 43 работы, созданные непосредственно на передовой. Каждое полотно — это взгляд изнутри, попытка запечатлеть моменты покоя среди тьмы войны.

«Такие проекты помогают сохранить память, показать картину происходящего и еще раз подчеркнуть, что искусство способно жить даже в самых сложных условиях. Мне здесь больше всего понравилась работа „Ирисы в цвету“, если не ошибаюсь. Распускающиеся цветы и гильзы — обычный сюжет, который можно увидеть на передовой, наполненный аллегорией», — поделился Дмитрий Путренко.

Для участников СВО и ветеранов боевых действий посещение выставки стало не только знаком поддержки товарища, но и возможностью осмыслить общий боевой опыт через художественное выражение.

Помимо картин, в галерее представлены военная форма современного бойца и личные вещи участников спецоперации, что придает экспозиции особую документальную глубину.Выставка «Между миром и войной» продолжит работу до 18 апреля. Посетить ее могут все желающие, в том числе школьники и студенты по Пушкинской карте (6+).

