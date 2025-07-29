Ветераны СВО могут бесплатно научиться востребованной профессии

Сбер совместно с фондом «Защитники Отечества» запускает онлайн-программы переквалификации: «Менеджер проектов», «Аналитик данных», «Предприниматель на маркетплейсах» и др. Формирование учебных групп осуществляется при поддержке фонда «Защитники Отечества».

«Совместные программы фонда „Защитники Отечества“ и Сбера в сферах обучения и трудоустройства находят отклик у наших героев: они хотят получать знания и иметь востребованную работу. Для многих ветеранов новая профессия — большой шаг к тому, чтобы уверенно двигаться дальше. Важно, что обучение проходит в онлайн-формате — это удобно для ветеранов с тяжелыми травмами. Новые программы позволят защитникам обрести навыки в актуальных отраслях», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Учащихся поддержат кураторы, а специалисты образовательного провайдера проконсультируют по вопросам карьерных траекторий. Обучение бесплатное и проводится по таким онлайн-программам, как:

«Менеджер проектов» (рассчитана на 5 месяцев) — обучение основам проектного управления, в том числе в сфере технологий, гибкой методологии Agile и управления рисками, мягким навыкам и культуре решения неопределенных задач. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

«Аналитик данных» (6 месяцев) — включает основы аналитики, статистики, визуализации данных и библиотеки Python для анализа данных, SQL и работу с базами данных, метрики, гипотезы и точки роста. По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.

«Предприниматель на маркетплейсах» (6 месяцев) — обучение основам продвижения на маркетплейсах и созданию своего дела в этой сфере. По окончании программы выдается удостоверение о повышении квалификации.

Требования к участникам программ: возраст от 18 лет, среднее профессиональное или высшее образование, удостоверение ветерана боевых действий, сопровождение фонда «Защитники Отечества».

«Инвестиции в знания — это инвестиции в будущее человека и всей страны. Запуск таких онлайн-программ — наш важный шаг в поддержке людей на пути к новой профессиональной реализации. Участников ждут актуальные программы с глубокой практической составляющей, поддержка кураторов на всех этапах и самое главное — помощь в трудоустройстве. Это реальный инструмент, который откроет двери к новым карьерным возможностям», — подчеркнула заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Олеся Лебедева.

Чтобы принять участие, нужно выбрать программу, сообщить о своем желании обучаться по ней социальному координатору в филиал фонда, в котором ветеран состоит на сопровождении, После этого участник получит ссылку на входное испытание для определения мотивации к обучению. Далее предполагается прохождение вступительного испытания на онлайн-платформе Нетологии, задействованной в проекте в качестве образовательного провайдера.

«Мы считаем, что успешная адаптация ветеранов СВО невозможна без участия сразу нескольких сторон — государства, бизнеса и образовательных организаций. Такие партнерские проекты, как этот, позволяют выстроить понятный и доступный путь: от выбора направления до получения востребованной профессии. Благодаря поддержке кураторов, участники получают не только знания, но и реальный шанс на профессиональную реализацию. Для многих это важный шаг к тому, чтобы уверенно двигаться дальше», — пояснила руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.