Ветераны СВО из Реутова стали участниками программы «Герои Подмосковья»

Два жителя Реутова, ветераны специальной военной операции — Александр Манаенко и Сергей Краюшин — вошли в число участников региональной кадровой программы «Герои Подмосковья». Осенью они начнут обучение, направленное на профессиональную адаптацию и создание новых возможностей для личного и карьерного роста, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Программа „Герои Подмосковья“ создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва и направлена на социальную адаптацию участников специальной военной операции. Осенью защитники Отечества начнут обучение, получат новые знания и откроют для себя новые возможности для государственной, муниципальной и общественной деятельности», — отметил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Проект представляет собой уникальную образовательную платформу, которая помогает ветеранам СВО найти новый жизненный путь, реализовать полученные в ходе службы навыки в мирной жизни и применить их на благо родного города и региона. Обучение будет организовано в очно-заочном формате и продлится один год. За это время участники изучат основы государственного и муниципального управления, коммуникаций, общественной деятельности и лидерства.

Александр Манаенко является председателем Ассоциации участников боевых действий и активно участвует в патриотическом воспитании молодежи в Реутове. Сергей Краюшин также продолжает общественную и волонтерскую деятельность, направленную на поддержку своих сослуживцев и развитие гражданских инициатив. Благодаря новой программе оба ветерана получат возможность усилить уже начатую работу, расширив сферу влияния и применения опыта военной службы.

Региональная программа «Герои Подмосковья» реализуется в рамках курса на всестороннюю поддержку военнослужащих, возвращающихся к гражданской жизни. Она помогает интегрировать участников СВО в общество, открывает перед ними путь в системе государственного и муниципального управления, а также позволяет формировать кадровый резерв из числа самых надёжных и проверенных людей.

Реутов гордится своими героями, и участие жителей города в таком значимом проекте — очередное подтверждение их готовности и в мирной жизни служить своей Родине, работать на благо общества и вносить вклад в развитие Подмосковья.