Ветераны СВО из Орехово-Зуевского округа передали радиостанции участникам спецоперации

Ассоциация ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа 13 января передала две радиостанции Motorola военнослужащему с позывным «Стрелок» из 1-й десантно-штурмовой бригады «Волк» в рамках гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Военнослужащий с позывным «Стрелок» из 1-й десантно-штурмовой бригады «Волк» обратился в ассоциацию ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа с просьбой о гуманитарной поддержке.

Благодаря совместной работе администрации, жителей и предпринимателей округа 13 января ему передали две современные радиостанции Motorola. Эти устройства позволят повысить эффективность связи и координации в подразделении.

Ранее, перед Новым годом, из Орехово-Зуевского округа был отправлен очередной гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в спецоперации. В состав отправки вошли дроны, средства разведки и связи, оборудование для защиты от БПЛА, транспорт и автономные источники питания. Груз прошел 2000 км и был доставлен в 15 подразделений на разных направлениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.