Ветераны СВО из Орехово-Зуевского округа передали генераторы на передовую

15 января к ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа присоединился ветеран с позывным «Ардей», ранее служивший на Запорожском направлении в подразделении «Барс». После возвращения он начал работать в компании «Трасса ГСМ». Руководство предприятия решило выделить дизельные и бензиновые генераторы для передачи мотострелковому полку, выполняющему задачи в зоне спецоперации.

Генераторы были доставлены на передовую в составе гуманитарного груза от Орехово-Зуевского округа. Командование полка направило благодарственное письмо в адрес компании «Трасса ГСМ». Руководитель Ассоциации ветеранов Вячеслав Шаронов вручил этот документ «Ардею» как представителю коллектива, подчеркнув значимость поддержки.

Перед Новым годом из Орехово-Зуевского округа также отправили гуманитарный груз для военнослужащих, в который вошли дроны, средства разведки и связи, оборудование для защиты от БПЛА, транспорт и автономные источники питания. Груз прошел 2000 км и был распределен между 15 подразделениями на разных направлениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.