Ветераны СВО из Дубны проходят обучение в рамках проекта «Наставник Z»

Ветераны СВО в Дубне покоряют новые вершины, в том числе проходят обучение, чтобы проводить патриотическое воспитание для городской молодежи. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Андрей Гулин пошел в зону СВО добровольцем, служил в отряде Барс-32 имени Павла Судоплатова. В июле этого года вернулся в Дубну — прошел реабилитацию и адаптацию, освоился и начинает жить заново. Говорит, помогали все, начиная от администрации и заканчивая добровольцами.

После вступления в Ассоциацию ветеранов СВО Андрей принял решение стать частью проекта «Наставник Z». В рамках него он проходит специальное обучение, после которого сможет уже профессионально преподавать подросткам основы патриотического воспитания, учить их формировать активную жизненную позицию. Хотя подготовка еще не завершилась, первый «урок мужества» ветеран уже провел в «Политехе „Дубна“.

«Нас обучают профессионалы, все применим в дело», — говорит Андрей Гулин.

Проект «Наставник Z» проводится «Молодой Гвардией Единой России» при поддержке областной Ассоциации ветеранов СВО, Министерства информации и молодежной политики, а также Фонда президентских грантов. Андрей Гулин проходит обучение вместе с дубненскими молодогвардейцами: с начинающими общественниками система наставничества будет развиваться более эффективно.

«Эти люди заточены под то, чтобы передавать свой патриотизм подрастающему поколению. Этот проект является сейчас передовым и очень важным», — отмечает руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» г. о. Дубна Андрей Волков.

От Ассоциации ветеранов СВО в Дубне обучение в рамках проекта «Наставник Z» сейчас проходят два ветерана.

«Поддержка наших ветеранов СВО — одна из главных задач на сегодня. Наши бойцы как никто другой знают — только вместе мы можем больше. Только вместе мы придем к Победе!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.