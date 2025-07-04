Ветераны Балашихи доставили гумпомощь военному госпиталю

Ветераны Балашихинского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» передали гуманитарную помощь в один из военных госпиталей, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. По просьбе руководства госпиталя для нужд военнослужащих и медицинского персонала было доставлено почти 3000 керамических кружек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Посуда будет использоваться в столовой, буфете, а также предоставлена в личное пользование раненым бойцам и сотрудникам госпиталя. Помимо этого, были переданы комплекты нижнего белья и другие необходимые вещи.

«Мы гордимся нашими защитниками, не забываем о них и стараемся быть рядом в трудную минуту. Желаем всем бойцам стойкости, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», — отметили в организации.

Эта помощь — часть регулярной работы, которую ведет Балашихинское отделение «Боевого братства» по оказанию помощи защитникам Родины. Ветераны продолжают оказывать поддержку не только тем, кто сегодня на передовой, но и тем, кто восстанавливается после ранений в госпиталях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.